Гоша Куценко госпитализирован с COVID-19

Заслуженный артист России Гоша Куценко заразился коронавирусом. Актер был госпитализирован.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на агента артиста, который заявил о его госпитализации.

При этом сам Куценко на своей странице в социальной сети Instagram сообщил, что «все-таки приболел». Он также добавил, что из-за его госпитализации спектакль “Love Letters”, который был назначен на 21 и 22 октября, было решено перенести. Пока планируется, что он пройдет в декабре.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что художественный руководитель Малого драматического театра Санкт-Петербурга Лев Додин и его супруга Татьяна Шестакова заразились коронавирусом. Отметим, что Додину 76 лет, болезнь пока он переносит в домашних условиях, а его 71-летняя супруга находится в больнице. При этом запланированные на октябрь постановки перенесли на следующий месяц.