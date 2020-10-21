Худрук МДТ Лев Додин и его супруга заразились коронавирусом

Художественный руководитель Малого драматического театра Санкт-Петербурга Лев Додин и его супруга Татьяна Шестакова заразились коронавирусом.

Печальная новость в среду, 21 октября, была опубликована в официальном Instagarm Тетра Европы. 76-летний Лев Абрамович переносит болезнь в домашних условиях, его 71-летняя супруга Татьяна Борисовна находится в больнице. «Мы желаем вам здоровья и надеемся на скорую встречу», — пишет администрация театра поклонникам МДТ.

К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки спектакли, запланированные на октябрь, пришлось перенести на следующий месяц. В их числе — «Братья Карамазовы» и «Дядя Ваня». В МДТ добавляют, что билеты, приобретенные на эти показы, остаются действительными на новые даты. Кроме того, их можно вернуть в течение десяти дней со старой даты спектакля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в БДТ также пришлось отменить несколько спектаклей из-за коронавируса у сотрудников театра.