У актеров БДТ диагностировали коронавирус: некоторые спектакли будут отменены

На данный момент положительные результаты теста получили два сотрудника театра.

Сегодня, 20 октября, стало известно о случаях заражения коронавирусом среди актеров БДТ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе театра.

Положительные результаты теста получили два актера. Отмечается, что сотрудники БДТ регулярного сдавали анализы, поэтому есть надежда на приостановку распространение инфекции.

Из-за болезни артистов пришлось отменить несколько спектаклей. Деньги можно получить в кассе, а те, кто покупал электронный билет, делать ничего не должны – средства вернуться автоматически.

Таким образом, не состоятся следующие спектакли: «Слава» (20.10), «Аустерлиц» (25.10) и «Дама с собачкой» (29.10).

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