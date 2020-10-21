Беглов: Петербург может стать транспортным хабом по «Севморпути»

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил возможности Северного морского пути для экономики города. За 2020 год с Дальнего Востока было доставлено более 5 тыс. тонн рыбы. Об этом Александр Беглов рассказал председателю правительства России Михаилу Мишустину на рабочем совещании.

Как сообщают в Смольном, по словам Александра Беглова, «Севморпуть» имеет большой логистический потенциал. Только Петербург в европейской части России может принимать такие грузовые суда и быстро работать с грузами.

Также Александр Беглов отметил, что с такими возможностями Петербург может стать транспортных хабом, где будут консолидироваться различные партии грузов из регионов. Для создания этого сейчас реализуется проект «Агрегатор грузооборота по Северному морскому пути». Параллельно ведется работа с Логистическим кластером Северо-Запада России, в который входят ведущие транспортно-логистические и экспедиторские организации.

«Сейчас перед нами стоит задача обеспечения обратной загрузки кораблей, следующих из Петербурга на Дальний Восток. И мы ее решаем. Уже выработали с Логистическим кластером совместные предложения», – добавил Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершили строительство ледокола «Арктика».