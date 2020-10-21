У Верхнего Суздальского озера появится современная площадка для отдыха

В Северной столице проходят ремонтные работы по созданию современной площадки для отдыха на южной стороне пляжа Верхнего Суздальского озера. Об этом сообщили в «Санкт-Петербургских Ведомостях» со ссылкой на Смольный.

Уточняется, что возле озера будет предусмотрено комплексное благоустройство территории. Планируется создание общественного пространства площадью в 217 кв. метров. Кроме этого, пространство будет включать в себя зоны с тренажерами, волейбольную площадку, а также детские игровые горки для различных возрастов.

Территорию пляжа обустроят современными удобными скамейками и лежаками, поставят новые кабинки для переодевания и современную деревянную перлогу.

Для удобства отдыхающих будут предусмотрены пешеходные дорожки, деревья, кустарники и велопарковки. Безопасность будет обеспечивать новый пост охраны.

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