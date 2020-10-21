Дорогая иномарка вспыхнула возле метро «Старая Деревня»

Дорогая иномарка вспыхнула возле метро &#171;Старая Деревня&#187;
Автомобиль пытались потушить горожане. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Некоторые прохожие бросились тушить автомобиль, а кто-то снимал происходящее.

В Приморском районе сегодня, 21 октября, произошел пожар – горел дорогой Mercedes. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось днем у станции метро «Старая Деревня» – там по непонятной причине полыхала иномарка.

Некоторые автомобилисты кинулись тушить машину, другие просто смотрели или же снимали на видео. Девушка, представившаяся владелицей Mercedes, заявила, что не знает, в чем причина инцидента. Она также поблагодарила всех, кто не остался равнодушным.

«Ужасно было наблюдать за теми, кто проезжал и снимал на камеру (молчу про прохожих — праздник был»,

— поделилась пользовательница социальной сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Косыгина машина жениха и невесты влетела в остановку с людьми, есть пострадавшие.

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