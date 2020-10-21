На Косыгина машина жениха и невесты влетела в остановку с людьми, есть пострадавшие

В среду днем, 21 октября, на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга Hyundai Solaris врезался в остановку общественного транспорта. От удара автомобиль перевернулся.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в группе «Ладожская рулит / Красногвардейский р-н» в социальной сети «Вконтакте». Авария произошла около двух часов дня. В белом Hyundai, судя по всему, находились жених и невеста, которые спешили в ЗАГС — на паре свадебные наряды.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, по предварительной информации травмы получили водитель и пассажир. Жених находится без сознания, а женщину осматривают медики. В машине также находился ребенок, который, к счастью, не пострадал. Подробности аварии уточняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой — машины оказались в эпицентре коммунальной аварии.