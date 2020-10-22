В Петербурге заключены контракты на строительство социальных объектов

Заключены контракты на проектирование и строительство четырех детских садов. Фото: pixabay.com

Заключены контракты на проектирование и строительство четырех детских садов. Фото: pixabay.com

В сентябре Фонд капитального строительства и реконструкции заключил четыре контракта на строительство и семь контрактов на проектирование строительства социальных объектов.

Как сообщили в Комитете по строительству Петербурга, с ООО «СтройАктив» заключен контракт на строительство детского сада на улице Брянцева. Учреждение будет рассчитано на 110 мест.

ООО «РР-сити» получил контракт на завершение строительства лечебно-диагностического корпуса Городской больницы №33 на улице Павловской в Колпино.

Застройщик ООО «АКБ Монолит» спроектирует строительство детских садов на Дальневосточном проспекте и на Саперной улице в Пушкине. Организации также предстоит выполнить проект строительства дома молодежи на Широкой улице в Петергофе.

ООО «Точное проектирование» заключил контракт на проектирование строительства детского сада на Русановской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госстройнадзор одобрил строительство детского сада на Пулковском шоссе.