Госстройнадзор одобрил строительство детского сада на Пулковском шоссе

Детсад распахнет свои двери для малышей в апреле 2022 года. Фото: pixabay.com

Детсад распахнет свои двери для малышей в апреле 2022 года. Фото: pixabay.com

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада в одном из крупных жилых комплексов на Пулковском шоссе.

Учреждение для детей дошкольного возраста будет рассчитано на 15 групп и расположится по адресу Пулковское шоссе, 30В, передает телеканал «Санкт-Петербург». В здании разместят залы для занятий физкультурой и бассейн. Детсад также оборудуют всем необходимым для музыкальных уроков.

Планируется, что в эксплуатацию детский сад сдадут в апреле 2022 года. Отметим, что Госстройнадзор также одобрил строительство дошкольного учреждения на Московском шоссе. Кроме того, на рассмотрении ведомства находятся заявления на возведение еще двух детских садов — в Шушарах и на Бухарестской улице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шестой энергоблок Ленинградской АЭС разрешили ввести в эксплуатацию.