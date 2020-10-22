Ученые из Петербурга создали нейропротезы, которые помогут парализованным людям

Петербургские специалисты приняли участие в разработке нейропротезов, которые в будущем смогут вернуть движение парализованным людям.

Заведующий лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины СПбГУ Павел Мусиенко рассказал, что ученые попробовали напечатать импланты для спинного и головного мозга, передает телеканал «Санкт-Петербург«.

Эксперт пояснил, что благодаря разработке ученых находящиеся в спинном мозге нейронные сети смогут работать и без сигналов головного мозга. Вместо него за управление разными участками спинного мозга будет отвечать нейропротез, который вживляют в организм хирургическим путем.

Действие нейропротеза уже подтвердили на лабораторных животных. Однако, как отметил Мусиенко, до начала исследований на людях нужно проделать много работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ученые разработали аппарат для экспресс-диагностики состояния сердца и сосудов.