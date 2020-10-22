Почему стоит поехать в Анапу осенью

Эпидемия Covid-19 оставила многих россиян без заграничных поездок, но заставила обратить внимание на отечественные курорты. Например, на Анапу, которая считается туристической жемчужиной России. Ведь отдохнуть там можно не только летом.

И хотя пляжный сезон в Анапе уже позади, там все равно есть чем заняться. Авиакомпания «Россия» предлагает этой осенью сразу три рейса из Петербурга еженедельно. При этом расписание составлено таким образом, чтобы прилететь в черноморский город было удобно даже на выходные.

Самый солнечный город страны

Солнце — это, пожалуй, то, чего зачастую не хватает петербуржцам. Зато в Анапе его в избытке. Температура воздуха даже к концу октября — около 20 градусов тепла. Благодаря этому купаться в море можно и осенью. Впрочем, каким бы ни было время года, любоваться морскими, а также горными пейзажами в Анапе можно всегда. А благодаря географическому расположению города воздух там очень чистый и, по словам ученых, наполнен ионами йода и фитонцидами степных трав.

Город санаториев

Впрочем, полезен в Анапе не только воздух. Край также знаменит своими природными источниками уникальной минеральной воды и залежами лечебных грязей. Первым кстати взял на заметку неприметный сначала городок доктор Владимир Будзинский — он посчитал, что это будет перспективным для оздоровления местом. Сначала он рекомендовал больным пить воду, затем активно гулять по анапским тропкам. В результате здесь появилось огромное количество санаториев.

Стоит отметить, что санатории в Анапе — это вовсе не серые неуютные здания, напоминающие больницы, а стильные европейские отели. Гостей будут ждать душ Шарко, углекислая сухая ванна и фито-баня, которые, возможно, и напомнят о советском прошлом, но только в самом хорошем смысле этого слова. Кроме этого путешественникам предложат широкий спектр SPA-услуг.

А еще климат в Анапе подходит для тех, кто перенес коронавирус. Ряд санаториев уже подготовил специализированные программы процедур для реабилитации таких клиентов.

Все свежее, натуральное и вкусное

Анапа может с уверенностью похвастаться местной кухней, которая угодит даже самым взыскательным вкусам. Блюда здесь стараются готовить только из самых свежих и самых вкусных продуктов местного производства.

Город славится сыроварением. Причем пармезан, камамбер, горгонзола и сливочный крем-сыр здесь не хуже, чем в самой Франции.

Поклонники морепродуктов смогут побаловать себя устрицами, барабулькой или камбалой.

Туризм на любой вкус

Анапа успела завоевать лидирующие позиции в сфере гастротуризма, отмечает исполняющий обязанности начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Максим Сердюк. В прошлом году край посетили около 5 миллионов человек. К 2024 году это количество хотят увеличить, ведь место для роста все еще есть. Как и условия для покорения новых вершин.

У местной администрации большие планы на местечко под названием станица Благовещенская, которая находится между двумя лиманами — Кизилташским и Витязевским, где находятся единственные песчаные пляжи. А скоро там появится необходимая инфраструктура. Кстати это хорошее место для спортсменов — любителей кай-серфинга.

В уникальном ландшафтно-флористическом заказнике Утриш растут сосны и лекарственный можжевельник — причина чистого и очень приятного воздуха. В лесной зоне проводят экскурсии. Если повезет, там можно увидеть черепах и величественных сапсанов.

Для любителей экоотдыха в Анапе есть ферма «Улиточка», где можно посмотреть на слизняков или даже отведать их, а также приобрести косметику с муцином.

Город с большой историей

Когда-то давно на этом месте находился греческий город Горгипия, входивший в состав Боспорского царства. Греки выселились здесь в 7 веке до нашей эры. Остатки древнего полиса обнаружились уже в прошлом столетии — при строительстве жилых домов. Там, где остались древние фундаменты, гробницы и утварь, появился музей с редчайшими экспонатами.