В Минздраве подготовили очередную версию рекомендаций лечения Covid-19

В пятницу, 23 октября, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил на выступлении сессии «Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху Covid-19» на 13-м Евразийском экономическом форуме о том, что уже подготовлена девятая версия рекомендаций по лечению коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Михаил Мурашко, именно сегодня была подготовлена девятая версия методических рекомендаций. При этом о дате публикации глава Минздрава не сообщил.

Напомним, до этого Михаил Мурашко призывал граждан свести к минимуму социальные контакты для профилактики против коронавируса. Глава Минздрава считает, что стоит строго соблюдать ограничительные меры до начала массовой вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за заражений коронавирусной инфекцией в семье.