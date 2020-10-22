Глава Минздрава уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко решил уйти на самоизоляцию. Причиной такого решения стал положительный тест на новую коронавирусную инфекцию у одного из членов его семьи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Уточняется, что родственник министра получил повторный положительный ПЦР-тест.

Предполагается, что глава ведомства будет работать в ближайшее время удаленно. На публичных мероприятиях ведомство будет представлять первый заместитель Игорь Каграманян.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что заслуженный артист России Гоша Куценко заразился коронавирусом и был госпитализирован. Сам артист при этом объявил о переносе театральной постановки Love Letters, которая должна была пройти в октябре этого года. Теперь спектакль состоится не раньше декабря.