Глава Минздрава уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье

Глава Минздрава уходит на самоизоляцию из-за COVID-19 в семье
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко решил уйти на самоизоляцию. Причиной такого решения стал положительный тест на новую коронавирусную инфекцию у одного из членов его семьи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Уточняется, что родственник министра получил повторный положительный ПЦР-тест.

Предполагается, что глава ведомства будет работать в ближайшее время удаленно. На публичных мероприятиях ведомство будет представлять первый заместитель Игорь Каграманян.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что заслуженный артист России Гоша Куценко заразился коронавирусом и был госпитализирован. Сам артист при этом объявил о переносе театральной постановки Love Letters, которая должна была пройти в октябре этого года. Теперь спектакль состоится не раньше декабря.

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