«Неэффективное управление своей территорией»: Александр Дрозденко рассказал о ситуации в Светогорске

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью специально для Online47 рассказал об основных проблемах в регионе.

По словам Александра Дрозденко, есть несколько причин, которые мешают муниципальной власти исполнять свои полномочия. К данным проблемам парламентарий отнес финансовые сложности, управленческие и просчет в своих возможностях. Что, по словам губернатора, отмечается в таких городских поселениях как Светогорск.

«В результате – страдают жители. Значит, что это? Это – неэффективное управление своей территорией. И, к сожалению, это есть не только в Светогорском городском поселении», – заявил Александр Дрозденко.

Кроме этого, глава региона отметил и другие муниципальные образования, где существуют проблемы, когда местная власть делает только хуже для своих жителей.

«Мы можем далеко не ходить – вспомним Шлиссельбург. Там точно также глава администрации неэффективно управляет городом. И в Горбунках есть проблемы. Есть ещё ряд территорий, где областная власть вынуждена в ручном режиме управлять территорией», – дополнил Александр Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге горящую дачу в Светогорске потушили за полчаса.