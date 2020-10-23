ВОЗ ждет несколько «очень трудных» месяцев пандемии

Ближайшие несколько месяцев могут стать очень трудными из-за распространения коронавирусной инфекции.

Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, мир находится на «критически важном перекрестке в пандемии», передает ТАСС.

При этом глава ВОЗ добавил, что следующие несколько месяцев будут «очень трудными», а некоторые страны «находятся на опасной траектории» — многие столкнулись с резким ростом случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала об ошибках россиян при домашнем самолечении коронавируса. Одна из них — бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Из-за этого могут развиться или обостриться аутоиммунные заболевания. Кроме того, многие пользуются таблетками для рассасывания, которые нарушают естественную микробиоту слизистых оболочек, снижая их защитные свойства.