Названы ошибки россиян при домашнем самолечении коронавируса

Врачи рассказали, что многие россияне самостоятельно лечатся во время пандемии коронавируса и делают это с ошибками, в то время как неверное лечение может усугубить состояние.

Как сообщает «Газета.Ru», одна из главных и распространенных ошибок — бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Из-за этого могут развиться или обостриться аутоиммунные заболевания.

Многие также выбирают местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания, которые нарушают естественную микробиоту слизистых оболочек, снижая их защитные свойства. Это позволяет вирусу легче проникнуть в организм.

Первые симптомы болезни пациенты нередко начинают лечить антибактериальными средствами, но из-за этого внутренние микроорганизмы перестанут реагировать на препарат, что в будущем серьезно осложнит лечение бактериальных заболеваний.

Прием антибиотиков может обернуться такими побочными эффектами, ка тошнота, рвота, спазм бронхов и аритмия. При этом антибиотики бесполезны при вирусных инфекциях, но могут смазать клиническую картину.

Также человеку могут навредить даже витамины при отсутствии их дефицита. Например, бесконтрольное потребление витамина D скажется на почках, из-за больших доз витамина С появляются отеки, образование камней и нарушение работы поджелудочной.

Кроме того, медики не рекомендуют сбивать температуру ниже 38,5 градусов и злоупотреблять средствами от кашля.

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