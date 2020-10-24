На российском нефтяном танкере прогремели два взрыва

В Азовском море на российском танкере «Генерал Азии Асланов» раздались два взрыва. Трое членов экипажа оказались за бортом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. На танкере на момент взрывов находились 13 человек. Взрывы произошли после пожара в акватории Айвазовского моря.

Известно, что судно направлялось в Ростов-на-Дону. Сам танкер был пустым. К нему направили спасательные суда. Команда теплохода «Сириус» смогла снять с танкера десять членов экипажа. Поиски трех уже ведутся.

Ранее gazeta.spb.ru писала о трагедии, которая произошла на танкере «Залив Америка» в прошлом году. В порту Находки на танкере взорвался газ. Тогда на борту танкера находились девять человек, погибли двое.