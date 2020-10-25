Минсельхоз опроверг информацию о подорожании макарон в России

Минсельхоз опроверг информацию о подорожании макарон в России
Не стоит торопиться закупать макароны впрок. Фото: pixabay.com

Минсельхоз РФ заявил, что россиянам не стоит ожидать повышения цен на макаронные изделия, поскольку их стоимость формируется не ценой на муку и зерно, а другими факторами.

В сообщении на сайте министерства говорится, что макароны являются товаром длительного хранения, а значит позволяют создавать их запасы. Это, в свою очередь, гарантирует сохранение стабильной стоимости макарон. В ведомстве также подчеркнули, что случаи необоснованного завышения цен незамедлительно выявляются Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой.

Напомним, что о возможном подорожании продуктов, в том числе, макарон, заявил «Вечерней Москве» исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Рост цен на макароны он связал с подорожанием продовольственной пшеницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский Минсельхоз спрогнозировал рост производства свинины на российских фабриках.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
макароны минсельхоз рост цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачи рассказали о простом фрукте, продлевающем жизнь
В воскресенье Петербург ждут +8 градусов, дожди и солнце
Во время второй волны коронавируса смертность заметно ускорилась
МИД Казахстана ответил на возмущения граждан по поводу фильма «Борат-2»
В Петербурге отложили принятие новой кадастровой оценки недвижимости
Более 300 участников акции «Вода России» расчистили берег ...
Минсельхоз опроверг информацию о подорожании макарон в России
Жириновский призвал лишить доктора Мясникова диплома врача