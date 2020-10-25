Минсельхоз опроверг информацию о подорожании макарон в России

Минсельхоз РФ заявил, что россиянам не стоит ожидать повышения цен на макаронные изделия, поскольку их стоимость формируется не ценой на муку и зерно, а другими факторами.

В сообщении на сайте министерства говорится, что макароны являются товаром длительного хранения, а значит позволяют создавать их запасы. Это, в свою очередь, гарантирует сохранение стабильной стоимости макарон. В ведомстве также подчеркнули, что случаи необоснованного завышения цен незамедлительно выявляются Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой.

Напомним, что о возможном подорожании продуктов, в том числе, макарон, заявил «Вечерней Москве» исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Рост цен на макароны он связал с подорожанием продовольственной пшеницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский Минсельхоз спрогнозировал рост производства свинины на российских фабриках.