Минсельхоз США прогнозирует рост производства свинины в России

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки отчиталось, что Россия наращивает импортозамещения быстрее, чем прогнозировалось ранее.

По расчетам американского ведомства, в текущем году производство свинины увеличится до 3,52 миллионов тонн в убойном весе. Это свидетельствует о более активном темпе импортозамещения и расширении экспортных рынков, передает телеканал RT.

Согласно отчету, представленному Минсельхозом США, в следующем году производство свинины вырастет до 3,6 миллионов тонн, тогда как за 2019 год, для сравнения, этот показатель равнялся 3,3 миллионам тонн. Отметим, что с прошлого года свинину у России закупает Вьетнам. Эксперты предполагают, что в следующем году отечественные производители также выйдут на рынки других стран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выделят 200 млн рублей на увеличение мощности фармацевтических производств.