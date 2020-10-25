В Петербург прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

В Петербург прибыл уникальный передвижной музей &#171;Поезд Победы&#187;
"Поезд Победы" прибыл на Витебский вокзал. Фото: gov.spb.ru

На Витебском вокзале встретили «машину времени» — передвижной музей «Поезд Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 октября. Как сообщили в Смольном, поезд является иммерсивный историко-художественной передвижной выставкой. Его экспозиция представляет собой цельную композицию, которая состоит из восьми тематических вагонов. Посетителям покажут мирную жизнь до войны и быт блокадного Ленинграда.

Главная идея проекта — позволить посетителям почувствовать себя на одним из участников событий военных лет. «Поезд Победы» курсирует между тринадцатью российскими городами. В пути он проведет чуть больше месяца. Жители и гости Петербурга могут побывать в музее до 27 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском парке Победы появится филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.

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