В Петербург прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

На Витебском вокзале встретили «машину времени» — передвижной музей «Поезд Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 октября. Как сообщили в Смольном, поезд является иммерсивный историко-художественной передвижной выставкой. Его экспозиция представляет собой цельную композицию, которая состоит из восьми тематических вагонов. Посетителям покажут мирную жизнь до войны и быт блокадного Ленинграда.

Главная идея проекта — позволить посетителям почувствовать себя на одним из участников событий военных лет. «Поезд Победы» курсирует между тринадцатью российскими городами. В пути он проведет чуть больше месяца. Жители и гости Петербурга могут побывать в музее до 27 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском парке Победы появится филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.