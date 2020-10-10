В Московском парке Победы появится филиал Музея обороны и блокады Ленинграда

Петербургские власти сообщили, что в Московском парке Победы в скором времени появится филиал Музея обороны и блокады Ленинграда.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, филиал музея откроют в главном павильоне парка, где раньше был кинотеатр «Глобус».
10 октября Московскому парку Победы исполняется 75 лет со дня создания. По случаю годовщины в парке устроили праздник, который посетил городской губернатор.
Парк в честь Победы в Великой Отечественной войне заложили в 1945 году между улицами Бассейной и Кузнецовской. Тысячи местных жителей участвовали в его строительстве, разбирая завалы и прокладывая аллеи. На месте парка были окопы, доти и кирпичный завод, который на время войны использовали как крематорий.
С момента основания парка его площадь выросла в семь раз. Сейчас она составляет 67 гектаров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском парке Победы вновь открыли фонтан «Слава».