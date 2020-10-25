В Кремле отреагировали на победу Хабиба и его решение об уходе на «пенсию»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал бой UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи.

Песков заявил, что в Кремле рады победе россиянина над американцем. Он передал поздравления российских властей. А что касается завершения карьеры Хабиба, пресс-секретарь президента заявил, что это только его выбор.

В субботу, 24 октября, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи, защитив чемпионский пояс UFC. Результат поединка стал его 29-й победой. По окончании боя спортсмен заявил, что этот поединок был последним. Стоит отметить, за свою карьеру Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Макгрегор отреагировал уход Нурмагомедова из спорта. Макгрегор также выразил соболезнования в связи со смертью отца российского спортсмена.