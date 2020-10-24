«Я продолжу»: Макгрегор отреагировал уход Нурмагомедова из спорта

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал заявление россиянина Хабиба Нурмагомедова об уходе из спорта.

На решение Нурмагомедова Макгрегор отреагировал в своем Twitter-аккаунте. Ирландский боец похвалил российского спортсмена за победу над Джастином Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Макгрегор также выразил соболезнования в связи со смертью отца российского спортсмена.

«Я продолжу», — также отметил ирландец.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Нурмагомедов объявил о завершении в карьере. После победы над Гейджи спортсмен заявил, что провел свой последний бой. Он отметил, что на этом настояла его мать, которая просила спортсмена не биться без отца. Абдулманап Нурмагомедов, который тренировал своего сына, скончался летом этого года из-за осложнений, которые были вызваны новой коронавирусной инфекцией.