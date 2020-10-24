Хабиб Нурмагомедов заканчивает карьеру по просьбе матери

Хабиб Нурмагомедов заканчивает карьеру по просьбе матери
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона, одержав свою 29-ю победу в карьере. Бой проходил в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Звезда смешанных единоборств досрочно победил американца Джастина Гейджи. Бой был закончен уже во втором раунде.

Отметим, что для Хабиба Нурмагомедова этот поединок стал особенным – впервые он проводил его без своего отца – тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался летом этого года.

После боя спортсмен рассказал, что заканчивает карьеру. На этом настаивала его мать, которая просила спортсмена не драться без отца. Бой с американцем стал для него последним.

Как писала gazeta.spb.ru заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов умер в Москве. Последние дни его жизни он находился в тяжелом состоянии. В больницу Нурмагомедова-старшего доставили с пневмонией, но позднее у него случился инсульт, в результате которого он оказался в коме.

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