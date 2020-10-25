Стали известны подробности ДТП с пьяным курсантом Можайки

Петербургская полиция поделилась подробностями ночного происшествия в Приморском районе города, где с погоней и ДТП был задержан пьяный военнослужащий.

Как сообщили в городской пресс-службе ГУ МВД России, в воскресенье, 25 октября, около 05.50 к сотрудникам патрульно-постовой службы обратился прохожий. Он сообщил, что видел как пьяный мужчина садился за руль каршеринга «Ниссан Кашкай».

Полицейские направились к машине и попросили водителя предъявить документы. Мужчина показал паспорт, а когда его попросили показать документы на машину, он резко захлопнул дверь и попытался уехать от полицейских. Требования правоохранителей об остановке он проигнорировал.

У дома №48/1 по Богатырскому проспекту водитель каршеринга врезался в шесть автомобилей: «Рено», «Хендэ», «Форд», «Тойота», «Ауди», «Митсубиси».

В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении административного производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяного водителя задержали на Богатырском. Им оказался 24-летний курсант Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.