Нетрезвый военнослужащий на каршеринге снес несколько машин, уходя от погони

Нетрезвый военнослужащий на каршеринге снес несколько машин, уходя от погони
Курсант уходил от погони на каршеринге. Фото: pixabay.com

Ночью в воскресенье, 26 октября, курсант Можайки уходил от полицейской погони на каршеринге и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранительные органы, сотрудники отдельного батальона ППС районного УМВД заметили у дома №34 на Туристской улице нарушение правил дорожного движения и начали преследование каршерингового автомобиля. В кармане у дома №48/1 на Богатырском проспекте машина влетела в припаркованные автомобили. Повреждения получили около пяти машин.

Там водителя и задержали. Им оказался 24-летний курсант Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Молодого человека госпитализировали из-за травмы головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах легковушку раздавило под грузовиком.

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