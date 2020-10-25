Нетрезвый военнослужащий на каршеринге снес несколько машин, уходя от погони

Курсант уходил от погони на каршеринге. Фото: pixabay.com

Курсант уходил от погони на каршеринге. Фото: pixabay.com

Ночью в воскресенье, 26 октября, курсант Можайки уходил от полицейской погони на каршеринге и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранительные органы, сотрудники отдельного батальона ППС районного УМВД заметили у дома №34 на Туристской улице нарушение правил дорожного движения и начали преследование каршерингового автомобиля. В кармане у дома №48/1 на Богатырском проспекте машина влетела в припаркованные автомобили. Повреждения получили около пяти машин.

Там водителя и задержали. Им оказался 24-летний курсант Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Молодого человека госпитализировали из-за травмы головы.

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