В Шушарах легковушку раздавило под грузовиком

В Шушарах легковушку раздавило под грузовиком
Место ДТП на Витебском проспекте. Фото: vk.com/avtpushkin

Воскресным утром в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием ГАЗели и автомобиля «Иж-2126-030 Ода».

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Серьезная авария случилась на пересечении Витебского проспекта с Московским шоссе, под путепроводом.

Очевидцы сообщают, что водитель ИЖ сбежал с места происшествия, машину подали в угон. В группе «Авто Пушкин» пишут, что полицейские уже поймали автомобилиста. По словам пользователей, он находился в нетрезвом состоянии.

Также сообщается, что в результате ДТП два пассажира легковушки попали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несколько легковушек устроили ДТП на КАД и разбросали водоналивные барьеры. Уточняется, что авария произошла на внешнем кольце КАД за Пискаревской развязкой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб шушары


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Великобритании женщина 10 месяцев страдает от симптомов коронавируса
Следователи: киллер убил депутата Петрова одним выстрелом
На Московском шоссе фуру вытаскивают из кювета спустя неделю после ДТП
В кафе на Конногвардейском бульваре посетителей угощали наркотиками
В Петербурге таксист оставил пассажирку без банковской карты и 140 тысяч рублей
Россиянам перечислили способы избавиться от похмелья
В Шушарах легковушку раздавило под грузовиком
В Петербурге за сутки скончались 25 человек с коронавирусом