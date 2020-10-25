В Шушарах легковушку раздавило под грузовиком

Воскресным утром в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием ГАЗели и автомобиля «Иж-2126-030 Ода».

Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Серьезная авария случилась на пересечении Витебского проспекта с Московским шоссе, под путепроводом.

Очевидцы сообщают, что водитель ИЖ сбежал с места происшествия, машину подали в угон. В группе «Авто Пушкин» пишут, что полицейские уже поймали автомобилиста. По словам пользователей, он находился в нетрезвом состоянии.

Также сообщается, что в результате ДТП два пассажира легковушки попали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несколько легковушек устроили ДТП на КАД и разбросали водоналивные барьеры. Уточняется, что авария произошла на внешнем кольце КАД за Пискаревской развязкой.