Несколько легковушек устроили ДТП на КАД и разбросали водоналивные барьеры

ДТП на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

На КАД произошло массовое ДТП. На кольцевой в результате разбросаны оказались водоналивные барьеры.

Об аварии петербуржцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на внешнем кольце КАД за Пискаревской развязкой. Там столкнулись несколько автомобилей, в полете машины собрали водоналивные барьеры.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Мурино. Два автомобиля столкнулись на шоссе в Лаврики. В результате, по словам местным жителей, дорога оказалась полностью перекрыта.