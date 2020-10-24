Несколько легковушек устроили ДТП на КАД и разбросали водоналивные барьеры

Несколько легковушек устроили ДТП на КАД и разбросали водоналивные барьеры
ДТП на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

На КАД произошло массовое ДТП. На кольцевой в результате разбросаны оказались водоналивные барьеры.

Об аварии петербуржцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на внешнем кольце КАД за Пискаревской развязкой. Там столкнулись несколько автомобилей, в полете машины собрали водоналивные барьеры.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Мурино. Два автомобиля столкнулись на шоссе в Лаврики. В результате, по словам местным жителей, дорога оказалась полностью перекрыта.

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