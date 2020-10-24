Несколько легковушек устроили ДТП на КАД и разбросали водоналивные барьеры

На КАД произошло массовое ДТП. На кольцевой в результате разбросаны оказались водоналивные барьеры.
Об аварии петербуржцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что авария произошла на внешнем кольце КАД за Пискаревской развязкой. Там столкнулись несколько автомобилей, в полете машины собрали водоналивные барьеры.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Мурино. Два автомобиля столкнулись на шоссе в Лаврики. В результате, по словам местным жителей, дорога оказалась полностью перекрыта.