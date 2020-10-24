ДТП парализовало шоссе в Лаврики

ДТП в Мурино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП в Мурино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Очевидцы сообщают об аварии в Ленинградской области. Вечернее ДТП перекрыло шоссе в Лаврики.

О ДТП местные жители пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла в Мурино, на шоссе в Лаврики вечером в субботу, 24 октября.

Там столкнулись такси и другой легковой автомобиль.

«Закрыли все движение в обе стороны», — рассказывают пользователи социальной сети.

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