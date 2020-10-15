В Петербурге устроили ночную погоню за неадекватом на каршеринге

В Санкт-Петербурге задержали водителя каршеринга, который сел в машину под чужим аккаунтом. За ним правоохранителям пришлось погонятся по северу города.

Об инциденте сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ночь на 15 октября водителя на автомобиле Lada попытались задержать в Калининском районе. Внимание инспекторов ГИБДД на себя обратила неадекватная манера вождения.

Останавливаться водитель не стал, правоохранителям пришлось устроить погоню. На проспекте Тореза нарушитель не справился с управлением и влетел в бордюр, после этого он бросил автомобиль и попытался бежать.

Мужчину все-таки задержали. Оказалось, что водительского удостоверения у него нет, а доступ к каршеринговому автомобилю получил через чужой аккаунт.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Адмиралтейском районе каршеринговый автомобиль протаранил иномарку.