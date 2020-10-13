В Адмиралтейском районе каршеринговый автомобиль протаранил иномарку

В Адмиралтейском районе каршеринговый автомобиль протаранил иномарку
Место аварии на Измайловском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествием с участием арендованной машины сервиса каршеринга произошло на Измайловском проспекте во вторник вечером, 13 октября.

Об аварии в Адмиралтейском районе сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте», опубликовав фотографии с места событий. Свидетели отметили, что автомобиль каршеринга влетел в черную иномарку. При этом, движение на участке, к счастью, инцидент не затруднил.

Судя по кадрам с места ДТП, транспортные средства не получили серьезных повреждений. Информация о возможных пострадавших отсутствует. Точные причины случившегося также остались неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской собралась крупная пробка из-за тройного ДТП с ГАЗелью. Дорогу не смогли поделить ГАЗель и две легковушки. Первая машина уперлась капотом в дорожный разделитель, передняя часть машины превратилась в груду металла. Легковые авто получили наименьший урон.

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