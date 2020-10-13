На Софийской собралась крупная пробка из-за тройного ДТП с ГАЗелью

На Софийской собралась крупная пробка из-за тройного ДТП с ГАЗелью
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром на Софийской улице произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Дорожный инцидент случился во вторник, 13 октября. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить ГАЗель и две легковушки. На кадрах видно, что первая машина уперлась капотом в дорожный разделитель, передняя часть машины превратилась в груду металла. Легковые авто получили наименьший урон.

По словам очевидцев, на съезде с КАД уже собралась солидная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с КамАЗом перекрыло бульвар Новаторов. Столкнулись иномарка и КамАЗ.

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