ДТП с КамАЗом перекрыло бульвар Новаторов

В Петербурге очевидцы сообщают об аварии с участием КамАЗа. ДТП произошло в Кировском районе Северной столицы.
Об аварии горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что ДТП произошло на бульваре Новаторов.
«Polo подкрался в слепую зону КамАЗу», — отмечают свидетели аварии. Отмечается, что другим автомобилистам приходится объезжать участников аварии по встречной полосе.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, которые перекрыли движение.