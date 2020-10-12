ДТП с КамАЗом перекрыло бульвар Новаторов

ДТП с КамАЗом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП с КамАЗом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге очевидцы сообщают об аварии с участием КамАЗа. ДТП произошло в Кировском районе Северной столицы.

Об аварии горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что ДТП произошло на бульваре Новаторов.

«Polo подкрался в слепую зону КамАЗу», — отмечают свидетели аварии. Отмечается, что другим автомобилистам приходится объезжать участников аварии по встречной полосе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, которые перекрыли движение.