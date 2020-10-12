Массовое ДТП парализовало движение на перекрестке Богатырского и Коломяжского

Очевидцы сообщают о массовом ДТП на севере Петербурга. Несколько машин столкнулись в Приморском районе.
Об этом горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что авария произошла на перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов. Там столкнулись четыре машины. В результате движение на перекрестке, как отмечают свидетели происшествия, почти остановилось.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали мужчину, устроившего смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.