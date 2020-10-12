В Петербурге задержан мужчина, устроивший смертельное ДТП, в состоянии алкогольного опьянения

Накануне, 11 октября, в полицию поступило сообщение о том, что на трассе «Гатчина – Красное Село – Гатчина – Павловск» произошло столкновение двух автомобилей. 50-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу.

Полицейские установили, что вторым водителем был 31-летний житель Псковской области. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также было выяснено, что иномарка на самом деле принадлежит другому водителю – 53-жителю Петербурга.

В ночь с 10 на 11 октября Алексей, выполнявший строительные работы для собственника машины на улице Вольской поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти, решил взять автомобиль, чтобы прокатиться по ночному городу, после чего и стал участником ДТП со смертельным исходом.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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