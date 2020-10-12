Квартиру артиста балета в Петербурге обчистили на 120 тысяч рублей

Квартиру артиста балета в Петербурге обчистили на 120 тысяч рублей
Полиция ищет домушника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники полиции Выборгского района приняли от местного артиста балета заявление о квартирной краже.

Как сообщили в главном управлении МВД по городу и области, вечером 11 октября в полицию обратился 29-летний житель Петербурга, работающий артистом балета. Он сообщил, что его не было дома с утра 9 октября до вечера 11 октября. За это время кто-то успел пробраться в квартиру на проспекте Энгельса и украсть 120 тысяч рублей и ювелирные изделия. Известно, что злоумышленник попал в жилище, подобрав ключи к входной двери.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. Полиция приняла меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Фольксвагена» на Петергофском шоссе.

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