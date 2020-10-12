В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Фольксвагена» на Петергофском шоссе

В воскресенье, 11 октября, около восьми часов в вечера в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля возле одного из домов по Петергофскому шоссе.

Прибывший на место происшествия наряд полиции выяснил, что пострадавший «Фольксваген Пассат», который был припаркован на неохраняемой стоянке, умышленно поджег неизвестный. В результате машина, принадлежащая 45-летнему петербуржцу, получила частичные повреждения. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранителям удалось оперативно задержать возможного поджигателя иномарки. Им оказался 55-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершенного преступления.

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