В центре Петербурга 19-летний молодой человек был ранен осколком бутылки в шею

В центре Петербурга 19-летний молодой человек был ранен осколком бутылки в шею
Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления. Фото: Baltphoto

Около четырех утра воскресенья, 11 октября, в полицию поступила информация о чрезвычайном инциденте на Большой Конюшенной, 1.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на месте происшествия и обнаружили там 19-летнего юношу в крайне тяжелом состоянии — он был ранен в шею бутылочным осколком. Пострадавшего срочно транспонировали в больницу медики скорой помощи.

Кроме того, по этому же адресу полицейские обнаружили 17-летнего молодого человека, который не учится и не работает, и может быть причастным к совершению преступления. Его задержали и отправили в территориальный отдел полиции. Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тимуровской улице женщину зарезал сосед по коммунальной квартире. Инцидент произошел на бытовой почве.

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