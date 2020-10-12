Сосед по коммуналке зарезал петербурженку с Тимуровской улицы

Сосед по коммуналке зарезал петербурженку с Тимуровской улицы
Мужчина вонзил нож женщине в живот. Фото: pixabay

Сотрудники полиции Калининского района задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своей соседки по квартире.

Об этом сообщили в городской пресс-службе главного управления МВД России. Как стало известно, в воскресенье, 11 октября, около 10 утра в полицию обратился очевидец и сообщил о найденном в коммунальной квартире на Тимуровской улице трупе.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп 57-летней женщины с ножевым ранением живота. Было установлено, что убийство произошло еще 6 октября в 23:00. Сосед 49-лет зарезал женщину во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений.

Мужчину задержали. С места происшествия изъят нож.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один подросток, подозреваемый в убийстве мужчины в Шушарах, отправлен под арест.

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