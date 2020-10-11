Еще один подросток, подозреваемый в убийстве мужчины в Шушарах, отправлен под арест

Молодые люди отправятся за решетку на два месяца. Фото: pixabay.com

Молодые люди отправятся за решетку на два месяца. Фото: pixabay.com

Фигурантами уголовного дела являются шестеро парней, которые избили мужчину до смерти.

Сегодня, 11 октября, Пушкинский районный суд принял решение об аресте еще одного подозреваемого в убийстве мужчины в Шушарах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Несовершеннолетний парень вместе с приятелями мог избить прохожего. Его труп обнаружили накануне утром с признаками насильственной смерти. Один из участников инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, что фигурантами дела являются шестеро парней. Четверых суд отправил под арест, хотя подозреваемые настаивали на домашнем аресте. Срок меры – 9 декабря 2020 года. Один из злоумышленников отметил, что иногда наблюдается у психиатра. Несмотря на это, ему тоже предстоит отправится за решетку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что шестеро до смерти запинали мужчину в Ленсоветовском.