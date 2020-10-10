Шестеро до смерти запинали мужчину в Ленсоветовском

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства ночной массовой драки в Ленсоветовском. В результате погиб мужчина.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в субботу, 10 октября, рано утром. В полицию сообщили о массовой драке в Ленсоветовском.

Оказалось, что группа людей избивала одного мужчину. Правоохранители задержали шестерых, а пострадавший скончался до приезда скорой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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