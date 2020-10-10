Шестеро до смерти запинали мужчину в Ленсоветовском

Шестеро до смерти запинали мужчину в Ленсоветовском
Ленсоветовский. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства ночной массовой драки в Ленсоветовском. В результате погиб мужчина.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в субботу, 10 октября, рано утром. В полицию сообщили о массовой драке в Ленсоветовском.

Оказалось, что группа людей избивала одного мужчину. Правоохранители задержали шестерых, а пострадавший скончался до приезда скорой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о третьекласснице, которую избили на Васильевском острове. Девочка оказалась в больнице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка избиение ленсоветовский новости спб Пушкинский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грабитель напал на жительницу Парголово в лифте
Движение на Кожевенной линии ограничат съемки фильма
Минтруд хочет поднять пенсии работающим пенсионерам
Шестеро до смерти запинали мужчину в Ленсоветовском
Застреленный в Берлине чеченский боевик планировал теракты в России
В Петербурге за 20 минут задержали угонщика каршеринга
Коронавирус убил еще 36 петербуржцев
Петербург вновь опередил Подмосковье по приросту новых случаев COVID-19