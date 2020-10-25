Назван примерный гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи

Пока что ни одна из сторон не подтвердила информацию.

Боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи и смог защитить титул чемпиона UFC в легком весе накануне, 24 октября. О том, сколько россиянин получил денег, сообщает Sportekz.

По предварительным данным, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата пообещало Нурмагомедову три миллиона долларов, а за победу во втором раунде ему доплатят еще 90 тысяч долларов. Таким образом, боец мог получить около 230 миллионов рублей.

Напоминаем, что Нурмагомедов – второй в рейтинге лучших бойцов организации, он не проиграл ни одного поединка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заканчивает карьеру по просьбе матери. Звезда смешанных единоборств досрочно победил американца Джастина Гейджи. Бой был закончен уже во втором раунде.