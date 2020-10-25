На Костюшко машина сбила маленькую девочку

Ребенок находится в состоянии средней тяжести, за ней наблюдают медики.

В Московском районе сегодня днем, 25 октября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Костюшко – автомобиль наехал на ребенка, который находился в этот момент не на пешеходном переходе. На место приехали медики, которые госпитализировали девочку. Ее состояние оценили как средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Обстоятельства ДТП выясняются и пока не разглашаются.

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