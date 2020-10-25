В Любани фура сбила человека: его тело лежит на «зебре»

В Любани фура сбила человека: его тело лежит на &#171;зебре&#187;
В аварии погиб пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Труп накрыли, на место уже приезжали сотрудники ГИБДД.

В Ленинградской области сегодня, 25 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Любани – по предварительным данным, на пешехода, который переходил дорогу, наехала фура. В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы, он скончался на месте. Тело накрыли, на место уже приезжали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Костюшко машина сбила маленькую девочку. Ребенок находится в состоянии средней тяжести, за ней наблюдают медики.

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В Любани фура сбила человека: его тело лежит на «зебре»