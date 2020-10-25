В Ленобласти потушили пожар на территории бывшей фабрики перепелиных яиц

На ликвидацию возгорания потратили около двух часов.

В Ленинградской области сегодня, 25 октября, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось в поселке Терволово на Ленинградской улице – там горело производственное здание на территории бывшей фабрики перепелиных яиц.

Огонь успел охватить 40 квадратных метров. С ним боролись восемь человек и две единицы техники. О пожаре спасатели узнали в половину третьего дня, на ликвидацию огня потребовалось около двух часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина оказался в больнице после пожара в Гатчинском районе. По предварительным данным, 38-летний мужчина получил ожоги первой степени. Он находится в настоящее время в больнице.