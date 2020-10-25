Стали известны подробности смертельного ДТП в Любани

Стали известны подробности смертельного ДТП в Любани
На месте работают сотрудники спецслужб. Фото: Pixabay

Под колесами скончался 41-летний мужчина.

В Ленинградской области сегодня вечером, 25 октября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили сначала очевидцы, а затем в пресс-службе ГИБДД по региону. Все случилось на 616 километре Московского шоссе – там водитель грузового авто DAF с полуприцепом наехал на 41-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда произошла авария.

Пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте. Не уточняется, кто виноват в ДТП и каковы его причины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Костюшко машина сбила маленькую девочку. На место приехали медики, которые госпитализировали девочку. Ее состояние оценили как средней тяжести.

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