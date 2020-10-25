Валерия ответила на насмешки Шнурова из-за отдыха в Дубае

Певица поделилась новым фото и призвала артиста порадоваться за нее.

Певица Валерия выложила новый снимок в своем Instagram-аккаунте. Очевидно, что артистка все еще находится в Дубае. В комментариях у нее спросили, что она думает о недовольстве музыканта Сергея Шнурова. Валерия надеется, что артист порадуется за них.

“Да, конечно, пусть порадуется за нас, что такой отель предлагает очень хорошую косметику… Лишнюю тяжесть из дома везти не приходится”,

— ответила Валерия.

Продюсер Иосиф Пригожин также прокомментировал критику Шнурова. Он пошутил, что некоторые могут решить, будто звездная пара платит музыканту за такое частое упоминание в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров высмеял «бедствующего» Пригожина после фото в Дубае. Музыкант припомнил продюсеру слова о том, как непросто живется артистам во время пандемии.