Гейджи рассказал, о чем поговорил с Хабибом после боя

Боец смог выразить соболезнования своему сопернику.

Американский боец ММА Джастин Гейджи рассказал, что смог поговорить с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедом после своего поражения. Об этом сообщает телеканал «360». Он отметил, что после победы во втором раунде россиянин опустился на ринг и заплакал.

Гейджи обнял соперника и похвалил его. Он сказал Хабибу, что очень ему сочувствует из-за смерти отца. Также американец добавил, что он очень гордится своим сыном.

«У меня не было возможности сказать тебе, что мне очень жаль из-за того, что ты потерял отца. Ты только что заставил его по-настоящему гордиться собой»,

— сказал Гейджи.

Напоминаем, что Нурмагомедов-старший умер летом 2020 года, свою победу Хабиб посвятил ему. Он добавил, что завершает карьеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван примерный гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата пообещало Нурмагомедову три миллиона долларов, а за победу во втором раунде ему доплатят еще 90 тысяч долларов.