На Софийском легковушка угодила в ограждение

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 25 октября, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Софийской улице – там столкнулись три автомобиля, в результате чего одна из легковушек угодила в разделительный забор.

Отмечается, что машины не получили серьезных повреждений. По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобилисты отмечают, что проезд затруднен.

На место прибыли сотрудники спецслужб. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП в Любани. Все случилось на 616 километре Московского шоссе – там водитель грузового авто DAF с полуприцепом наехал на 41-летнего пешехода.