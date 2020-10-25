Якубович прокомментировал смену ведущего программы «Поле Чудес»

Он считает, что такое вполне может быть – все зависит от желания зрителей.

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал возможность своего ухода с программы «Поле Чудес» на Первом канале. Он отметил, что не исключает подобное развитие событий, о чем пишет Telegram-канал «Подъем».

Якубович заявил, что его вполне могут заменить другим ведущим и в этом не будет ничего удивительного. Он добавил, что нет незаменимых людей и что многое зависит от желания зрителей. Если поклонники шоу решат, что Якубович должен уйти, он это сделает.

Напоминаем, что в этом году шоу празднует 30-летний юбилей. Якубович ведет «Поле Чудес» с ноября 1991 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Якубович предложил главе Минтруда жить на минимальную пенсию. Он уверен, что после этого власти задумаются об изменении системы начислений для граждан страны.